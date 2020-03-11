Врач опроверг новость о смерти пациента от коронавируса в Москве

Заместитель главного врача в медицинском центре в Коммунарке опроверг утверждение, будто бы мужчина, который накануне скончался в центре, был инфицирован коронавирусом, и умер из-за осложнений этой болезни.

"На самом деле у пациента не было коронавируса, или пневмонии, он не имел инфекционного диагноза вообще" - сказал в интервью Россия-1 " замглавврача Игорь Тюрин.

Мужчина поступил в Коммунарку в крайне тяжелом состоянии и скончался через 40 минут после госпитализации.

Слухи о смерти пациента в Коммунарке появились в соцсетях накануне, после того как телеграм-канал "База" написал, что в медцентре умер пациент, прибывший из Италии.