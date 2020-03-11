Найденная под Тамбовом мертвой 13-летняя девочка была избита и изнасилована

Вчера, 23:27

Сергей Кузнецов

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Найденная под Тамбовом мертвой 13-летняя девочка была избита и изнасилована

К вечеру появились данные судебно-медицинской экспертизы в деле пропавшей  13-летней Лизы Ч. в Тамбовской области. Экспертиза показала, что девочка была перед смертью избита и изнасилована.

В Следственном комитете подтвердили, что смерть наступила в результате удушения, сообщает РИА Новости.

7 марта девочка не вернулась домой после дискотеки. Пропавшую искали всей деревней, был организован сход. Тело нашли в лесу в Котовске. Позже полиция задержала нескольких подозреваемых, у одного из них, таксиста, было алиби.

Один из задержанных рассказал, что сбил ребенка, испугался наказания, и закопал тело. Однако на теле обнаружены многочисленные травмы, в том числе характерные травмы на шее. Поэтому версия о ДТП полностью исключена.

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изнасилование ДТП СК РФ

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