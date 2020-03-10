Мать разрешила освободить из тюрьмы убийцу ее 3-летней дочери

Жительница Крайстчерча в Новой Зеландии не возражала против условно-досрочного освобождения убийцы ее дочери. Он был заключен на 23 года.

Убийца какое-то время снимал комнату у женщины, она сообщила ему о намерении выселить, после чего разъяренный мужчина взял молоток и нож, и напал на маленькую дочь женщины, а затем и на нее саму.

Убийца признал вину, и суд приговорил его к пожизненному заключению. Заседания суда по УДО продолжались регулярно на протяжении 10 лет. Убийца все время уверял, что раскаивается, и извинялся.

Когда срок заключения превысил 23 года, Джейн решила "помиловать" преступника и дала согласие на условно-досрочное освобождение. Такое право в Новой Зеландии имеют родственники потерпевших, сообщает Лента .