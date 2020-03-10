В Екатеринбурге на детской площадке ранили женщину ножом

Мужчина, который совершил нападение на детской площадке в Екатеринбурге, обладает психиатрическим статусом, пишет "КП в Екатеринбурге ", ссылаясь на источники местных правоохранителей. Злоумышленник проживает в том же дворе, в котором совершено нападение. Ему 57 лет.

Как сообщили очевидцы, в момент нападения у него было три ножа. Несмотря на диагноз, при приближении полицейских мужчина выбросил все ножи. Они были найдены следователями и представлены как вещественные доказательства. После доставки злоумышленника в отдел выяснилось, что он состоит на учете, а с потерпевшей конфликтует давно. Сейчас потерпевшая госпитализирована в Екатеринбурге.