Под Омском машинист, катаясь на мини-снегоходе, сломал шею

Сегодня, 15:19

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Под Омском машинист, катаясь на мини-снегоходе, сломал шею

Под Омском мужчина, катаясь на мини-снегоходе, сломал себе шею. Инцидент произошел в ночь на 11 марта, сообщает om1.ru.

55-летний машинист из села Большегривское около трех часов ночи возвращался с рыбалки. Ехал он на так называемой «мотособаке» - этот вид техники считается мини-снегоходом. 

В пойме реки Иртыш машинист не смог удержать управление, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Падение было тяжелым - мужчина сломал себе шею. Той же ночью пострадавшего госпитализировали в больницу, где медики диагностировали закрытый перелом 4 и 5 позвонка шеи, а также повреждения спинного мозга. 

По факту несчастного случая проводится доследственная проверка.

В Омской области это уже второй инцидент со снегоходом в 2020 году. Месяц назад при катании на снегоходе погиб экс-министр здравоохранения региона Юрий Ерофеев. Трагедия произошла в Черлакском районе. 

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