В примерочной ТЦ в Петербурге неизвестный изнасиловал 12-летнюю школьницу

Правоохранители Петербурга разыскивают подозреваемого в изнасиловании школьницы в примерочной торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте. Девочка описала приметы насильника - молодой мужчина с голубыми глазами в бежевых джинсах.

9 марта в полицию города на Неве обратился 39-летний мужчина и рассказал, что его 12-летняя дочь при посещении ТРЦ стала жертвой изнасилования.

Накануне примерно в 17 часов вечера девочка зашла в примерочную кабину магазина Bershka. Через какое-то мгновенье к ней присоединился молодой мужчина лет 30-32, который совершил насильственные действия, а потом убежал.

Девочка запомнила, что у ее обидчика были голубые глаза, сам он худощавый.

К счастью, в торговом-центре работали камеры видеонаблюдения. Преступник попал в угол их обзора. Насильник был одет в бежевые джинсы с черным ремнем и кофту с длинным рукавом, он высокий - примерно 180 сантиметров.

Записи были изъяты. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.