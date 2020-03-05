В Тверской области задержали мать, на глазах которой погибла 7-летняя дочь

Управление Следственного комитета России по Тверской области решило задержать мать 7-летней девочки, которая погибла в деревне Чамерово Весьегонского района на праздник - 8 марта. В Следкоме допускают, что женщина могла спасти свою дочь, но не стала этого делать.

В ходе расследования следователи по особо важным делам установили, что днем на праздник мать с дочкой прогуливались по берегу реки. Потом девочка оказалась в воде и, поскольку плавать не умела, захлебнулась и утонула.

«При этом мать малолетней мер к спасению своей дочери не приняла, после произошедшего возвратилась по месту своего жительства», - сообщили в управлении Следственного управления СК РФ по Тверской области.

Заметим, что мать изначально заявляла о том, что ее дочь пропала во время прогулки. Были организованы масштабные поиски, в ходе которых задействовали волонтеров и правоохранителей. Утром сегодня, 10 марта, тело малышки было найдено в реке Сыроверка.

Мать погибшей свою вину в неоказании помощи ребенку отрицает и называет случившееся просто несчастным случаем.

Семья, к слову, считается неблагополучной и состоит на учете. Ее тщательно проверят в рамках расследования возбужденного уголовного дела.