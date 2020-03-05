Двое подростков напали на женщину-почтальона в Ростовской области

В Ростовской области правоохранители арестовали двоих подростков, которых небезосновательно подозревают в нападении на женщину-почтальона. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ, ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по региону.

Преступление было совершено в городе Семиракорске. Подростки 15 и 16 лет, желая получить быстрые деньги, совершили нападение на разносившую пенсии женщину-почтальона. Они изначально выследили ее, а потом, вооружившись палкой, зашли вслед за ней в подъезд. Подбежав к своей жертве, они несколько раз ударили ее по голове.

Почтальон оказалась не из робкого десятка и отбилась от грабителей.

О случившемся нападении женщина заявила в полицию. Подростков разыскали и задержали. Оказалось, что у них уже были проблемы с законом и они привлекались к уголовной ответственности.