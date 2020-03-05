В Башкирии женщина принесла в больницу тело новорожденного ребенка

Сегодня, 11:51

Сергей Нилов

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В Башкирии женщина принесла в больницу тело новорожденного ребенка
Фото: Из открытых источников

В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства гибели новорожденной девочки. Тело ребенка в центральную районную больницу Татышлинского района 8 марта принесла его 27-летняя мать.

По данным местного издания UfacityNews.ru, которое ссылается на свой источник информации, женщина ничего не скрывала и сама рассказала медикам историю, от которой стынет кровь в жилах. По словам матери, 3 марта она, находясь в бане, родила ребенка - девочку. Новорожденную оставила в предбаннике и ушла. Однако через несколько дней материнские чувства в ней взыграли. Женщина спохватилась и побежала в предбанник. Схватив сверток, она примчалась в больницу в надежде на то, что врачи спасут ее девочку.

Впрочем, было уже поздно - к тому моменту младенец был уже мертв.

Врачи сообщили о случившемся в полицию. Следовали побывали на месте родов, изъяли вещественные доказательства. Тело ребенка отправили на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.

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В Башкирии женщина принесла в больницу тело новорожденного ребенка

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