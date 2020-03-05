В Уфе девушка в одних трусах попыталась поймать такси

Сегодня, 15:28

Сергей Нилов

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В Уфе девушка в одних трусах попыталась поймать такси
Фото: кадр из видео

В Уфе полуобнаженная девушка попыталась поймать такси. Она выбежала на улицу в одних лишь трусах, сообщает ГТРК «Башкортостан».

На обнародованных кадрах можно увидеть местную жительницу, которая в одних лишь трусах пытается остановить маршрутку или такси. Удалось ли ей в таком виде уехать, не сообщается.

Пользователи сети предположили, что девушка, видать, славно отметила праздник.

«Платье исчезло, карета превратилась в тыкву – а домой ехать надо!», «Хорошо отпраздновала Международный женский день, что вы. Звездой ТВ хотела, видимо, стать», - комментируют они увиденное. Инцидент произошел на остановке «Телецентр», к слову.

«Мдаа, маразм крепчает», «Что вы там такое употребляете, что уже не в первый раз такое видим на улицах города?», - возмущаются уфимцы. 

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