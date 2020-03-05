8 марта в Москве женщины подрались в кафе из-за микрофона

Сегодня, 13:23

Анна Лисова

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8 марта в Москве женщины подрались в кафе из-за микрофона
Фото: Из открытых источников

Массовую драку 8 марта устроили женщины в одном из кафе на северо-востоке Москвы.
Как оказалось, поводом для драки послужил микрофон: представительницы прекрасной половины человечества не смогли спокойно договориться об очередности выступления в караоке-баре, сообщает издание  Московский комсомолец.

Произошел этот инцидент в кафе «Райский уголок», которое находится на улице Пришвина. В конфликте участвовали пятеро жительниц столицы в возрасте от 33 до 57 лет. Женщины, со слов очевидцев, некоторое время ругались, а потом дело дошло до драки.
Стоит отметить, что участницы конфликта получили легкие телесные повреждения. Они обратились за медицинской помощью.
По факту произошедшего полиция Москвы проводит проверку.

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