Парень устроил стрельбу в Подмосковье из-за чебуреков

Сегодня, 15:39

Сергей Нилов

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Парень устроил стрельбу в Подмосковье из-за чебуреков
Фото: Из открытых источников

В подмосковном Дедовске стражи порядка задержали молодого человека, открывшего стрельбу в продуктовом магазине из-за пачки чебуреков. Инцидент, как сообщает «Комсомольская правда», произошел на Больничной улице.

21-летний парень зашел в магазин и попытался тихо и незаметно стащить упаковку замороженных чебуреков. Однако продавец бдительности не потеряла и заметила кражу. Она принялась догонять его и остановила злоумышленника у двери. 

Посетитель тут же достал пистолет и открыл стрельбу. К счастью, он не отличился меткостью, посему никто не пострадал. 

Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия».

Молодому человеку «светит» наказание до 10 лет лишения свободы.

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