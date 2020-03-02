Радиоактивные автозапчасти для Audi из Японии задержали во Владивостоке

На теплоходе из Японии, прибывшем в порт Владивостока, сотрудники таможенной службы обнаружили радиоактивные запчасти. Об инциденте рассказала пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.

«При радиационном контроле выявлены загрязненные бета-излучением части автомобиля Audi TT Coupe: кузов, двигатель внутреннего сгорания и задняя подвеска. Установлено, товары не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности», - рассказала она.

По информации РИА Новости, с начала 2020 года это уже второй случай выявления таможенников радиоактивных грузов из Японии. Первый пришелся на январь. Тогда сотрудники таможенной службы также обнаруживали автомобиль с запредельным излучением.

Это так называемые «отголоски» аварии 2011 года на территории атомной станции «Фукусима-1». Работники продолжают контролировать ввоз автомобилей и автозапчастей из Японии.