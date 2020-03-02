В Ленобласти 57-летний мужчина облил керосином и поджег свою жену

В поселке Ермилово Выборгского района Ленинградской области 57-летний мужчина, поссорившись со своей благоверной, облил ее керосином и поджег. Инцидент произошел на Физкультурной улице.

Сообщение о том, что в квартире дома №11 заживо горит человек, на пульт 112 поступило вечером в среду, 4 марта. Звонивший сообщал, что пострадавшая - 58-летняя женщина, волосы которой облил горючим и поджег ее собственный супруг.

Прибывшие врачи госпитализировали женщину, ее состояние оценивается как тяжелое. У пенсионерки термический ожог 1-2 степени 12 процентов лица, части головы и грудной клетки, подмышечной области справа и кистей рук.

Супруга женщины задержали и доставили в отдел полиции. В его отношении будет возбуждено уголовное дело. Как указывает издание «Конкретно», у мужчины уже есть условная судимость по такой же статье - за причинение тяжкого вреда здоровью.