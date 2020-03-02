В кабинете замначальника полиции Красносельского района прошел обыск

Сегодня, 10:27

Анна Лисова

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В кабинете замначальника полиции Красносельского района прошел обыск
Фото: Из открытых источников

В кабинете заместителя начальника правоохранительных органов по оперативной работе в Красносельском районе Петербурга, подполковника полиции Андрея Байкова во вторник, 3 марта, прошел обыск.
Накануне, около 6 часов вечера, в отдел полиции Санкт-Петербурга, расположенный на Авангардной улице, дом №35, прибыли силовики.
Как стало известно «Фонтанке», обыск проходил в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту организации казино в районе.
Параллельно прошли обыски еще в трех квартирах Санкт-Петербурга, где удалось обнаружить подпольные игровые автоматы.
Источник сообщил, что Андрей Байбаков изначально фигурирует в возбужденном уголовном деле как свидетель. Изменится ли его статус, будет зависеть от показаний, которые получит следствие от фигурантов расследования.

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В кабинете замначальника полиции Красносельского района прошел обыск

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