В Подмосковье 17-летняя модель подавилась шоколадом и умерла

Трагедией закончилось шоколадное удовольствие для 17-летней модели из подмосковных Котельников. Она умерла, подавившись плиткой. Об инциденте сообщил телеканал Рен ТВ.

Бездыханное тело девушки было найдено в подъезде одного из домов города. В момент смерти она была не одна - рядом находился знакомый модели. Они общались, стоя в подъезде.

Парень рассказал, что его подруга кушала шоколад и внезапно подавилась, а потом потеряла сознание. Он перепугался и вызвал бригаду скорой помощи.

Однако спасти любительницу сладкого не удалось.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти девушки, тело отправлено на экспертизу. Журналисты телеканала указывают, что возможно и не шоколад стал причиной смерти модели, а отравление медпрепаратами.