На севере Москвы покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ

Сегодня, 17:41

Сергей Нилов

0

Image
На севере Москвы покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ
Фото: Из открытых источников

На севере Москвы покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника Федеральной службы безопасности. О суициде девочки-подростка сообщает «Лента» со ссылкой на Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в ночь с 29 февраля на 1 марта  на Хорошевском шоссе. Девочка вместе с родителями проживала в квартире, расположенной на 17-ом этаже. На момент суицида матери и отца дома не было - они катались на лыжах.

В квартире находилась бабушка, но она крепко спала и ничего не слышала. 

О причинах, которые подтолкнули девушку к самоубийству, ничего не известно.

Лента

На севере Москвы покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ

Сегодня, 17:41

Жителям приморского поселка на Масленицу показали гей-порно

Вчера, 18:10

Под Калугой сгорел автобус с паломниками

Вчера, 16:13

В Сыктывкаре 2 ДТП произошло на одном месте за 10 минут

Вчера, 14:05

В Крыму сотрудники ФСБ задержали фальшивого «коллегу»

Вчера, 11:32

Под Ульяновском перевернулся автобус с детской футбольной командой. Есть пострадавшие

Вчера, 09:54

Вечеринка в банном комплексе с сухим льдом закончилась трагедией

Вчера, 07:54

Платные интимные видео и фото девушек с OnlyFans оказались в открытом доступе

28-02-2020, 23:26

Жительница Москвы убила сына с ДЦП за отказ учить математику

28-02-2020, 17:56

В Московской области задержана группа угонщиков

28-02-2020, 16:23

В Одессе подсудимый взял в заложники судью, угрожая взорвать гранату

28-02-2020, 15:37

В Энгельсе за флирт с соседкой мужчине перерезали горло

28-02-2020, 12:43

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве проститутки

28-02-2020, 12:32

В петербургской квартире взорвалось самодельное устройство

28-02-2020, 11:57

В Томской области в ДТП погибла 10-летняя девочка

28-02-2020, 11:24

В Кузбассе столкнулись «ГАЗель» и Toyota, пять человек погибли

28-02-2020, 07:55

Джонни Депп хотел сжечь и утопить Эмбер Херд

27-02-2020, 18:11

В Симферополе ураган сорвал крышу площадью 600 кв. м, приземлив ее на автомобили

27-02-2020, 17:52

В Стамбуле задержали россиянку по подозрению в ввозе наркотиков 2 года назад

27-02-2020, 14:58

В Липецке мужчина зарезал 4-летнюю дочь и ранил жену, работающую судьей

27-02-2020, 14:01

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle