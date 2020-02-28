На севере Москвы покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ

На севере Москвы покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника Федеральной службы безопасности. О суициде девочки-подростка сообщает «Лента » со ссылкой на Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в ночь с 29 февраля на 1 марта на Хорошевском шоссе. Девочка вместе с родителями проживала в квартире, расположенной на 17-ом этаже. На момент суицида матери и отца дома не было - они катались на лыжах.

В квартире находилась бабушка, но она крепко спала и ничего не слышала.

О причинах, которые подтолкнули девушку к самоубийству, ничего не известно.