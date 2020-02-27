Под Калугой сгорел автобус с паломниками

В результате возникшего пожара под Калугой сгорел дотла экскурсионный автобус. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Автобус вспыхнул сегодня, 29 февраля, в 10.05 по местному времени во время движения по трассе в Бабынинском районе. В салоне пассажирского транспортного средства на тот момент находились 40 пассажиров и два водителя.

Все они смогли организовано выбраться на улицу до прибытия пожарных. Автобус сгорел дотла и восстановлению не подлежит, но люди остались живы и никто не пострадал.

Издание указывает, что это был экскурсионный автобус. Он вез паломников из Москвы в Оптину Пустынь.