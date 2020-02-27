В Сыктывкаре 2 ДТП произошло на одном месте за 10 минут

Около 9 утра в Сыктывкаре на одном месте произошло два ДТП.

Как рассказали в Госавтоинспекции Сыктывкара, 29 февраля утром на 11 километре дороги Сыктывкар - Эжва водитель KIA Rio наехал на опору дорожного знака. Мужчина вызвал ГИБДД, после чего выставил аварийный знак и стал ждать инспекторов.

Спустя 10 минут в стоящий автомобиль врезался ВАЗ-2114. За рулем отечественной легковушки была 21-летняя девушка. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована. Источник сообщил, что у пострадавшей диагностировали перелом носа, и еще несколько травм, характерных для ДТП. Скорее всего она не была пристегнута, из-за чего могла сильно удариться головой.

По факту произошедшего проводится проверка. Лица, виновные в ДТП, подчеркнули в ГАИ, будут привлечены к ответственности.