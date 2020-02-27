Платные интимные видео и фото девушек с OnlyFans оказались в открытом доступе

Вчера, 23:26

Сергей Нилов

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Платные интимные видео и фото девушек с OnlyFans оказались в открытом доступе
Фото: Из открытых источников

Неизвестные выложили в открытый доступ в сети свыше 1,5 терабайт (по некоторым данным, до 4 терабайт) контента с сайта OnlyFans. Ресурс позволял девушкам со всего земного шара публиковать свои интимные фото и видео, в том числе порнографического характера. Доступ к ним осуществлялся только по платной подписке - примерно несколько десятков долларов за месяц.

По информации издания The Verge, в социальных сетях быстро растиражировались ссылки на архивы с терабайтами горячих фото, которые можно теперь скачать абсолютно бесплатно.

В OnlyFans вынуждены были признать утечку, но подчеркнули, что следов взлома системы выявить не удалось. В компании предполагают, что слить данные в интернет могли пользователи, оформившие подписку. Однако версия выглядит слишком уж неправдоподобной, учитывая объем выложенных снимков.

OnlyFans — британский сайт, где пользователи могут покупать контент интересующих их людей. Преимущественно речь идет об эротических фото и видео.

«Порномодели по подписке» взволнованы, так как в их число входят не только порнозвезды и знаменитости, но и девушки, репутацию которых считают безупречной.

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