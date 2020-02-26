В Энгельсе за флирт с соседкой мужчине перерезали горло

В Энгельсе (Саратовская область) 36-летнему мужчине перерезали горло за то, что он позволил себе флиртовать с соседкой. Преступление было совершено 26 февраля.

По информации пресс-службы управления Следкома по Саратовской области, 57-летний мужчина, который проживал на улице Комсомольской, решил заглянуть к соседке. Женщина тут же предложила организовать застолье и попросила гостя сходить в магазин за алкоголем.

По пути мужчина встретил 36-летнего соседа и предложил тому стать третьим.

В ходе распития алкоголя младший начал ухаживать за женщиной, чем возмутил старшего. Ревность застлала жителю Энгельсу глаза, он схватился за нож и нанес ножевое ранение сопернику в шею.

36-летний мужчина сразу же отправился домой, но ранение оказалось смертельным - там он и скончался.

Подозреваемого задержали, сейчас он находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).