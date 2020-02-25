В Башкирии работник фермы погиб, упав в измельчитель сена

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В Башкирии расследовали несчастный случай, произошедшем на ферме в Дюрталинском районе 19 января. В этот день 40-летний тракторист погиб, упав в измельчительную машину для корма.
Региональная Гострудинспекция завершила расследование нечастного случая и обнародовала его результаты и подробности. Сообщается, что причиной несчастного случая на ферме стали неудовлетворительная организация работ и нарушение правил техники безопасности.
19 января завфермой взялся испытать отремонтированный кормосмеситель-измельчитель. Он завел трактор, к которому ранее присоединил аппарат, затем при помощи рабочего наполнил бункер соломой.
Уточняется, что на теле мужчины был шпагат, которым обычно связывают рулоны с соломой. От полученных повреждений, нанесенных работающим кормосмесителем, он скончался на месте инцидента.
Во время расследования была проведена судебно-химическая экспертиза, которая показала, что на момент испытания аппарата мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В крови был обнаружен этиловый спирт в количестве 2 промилле.
В Гострудинспекции констатировали, что к трагедии привели сразу несколько факторов. Это и отсутствие контроля за работниками фермы, и нарушение техпроцесса, и состояние самого рабочего, который на момент испытания измельчителя был пьян.
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