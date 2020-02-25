В Башкирии работник фермы погиб, упав в измельчитель сена

Сегодня, 12:03

Сергей Нилов

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В Башкирии работник фермы погиб, упав в измельчитель сена
Фото: Гострудинспекция

В Башкирии расследовали несчастный случай, произошедшем на ферме в Дюрталинском районе 19 января. В этот день 40-летний тракторист погиб, упав в измельчительную машину для корма.

Региональная Гострудинспекция завершила расследование нечастного случая и обнародовала его результаты и подробности. Сообщается, что причиной несчастного случая на ферме стали неудовлетворительная организация работ и нарушение правил техники безопасности. 

19 января завфермой взялся испытать отремонтированный кормосмеситель-измельчитель. Он завел трактор, к которому ранее присоединил аппарат, затем при помощи рабочего наполнил бункер соломой.

«В какой-то момент раздался крик. Помощник председателя поднялся по лестнице кормоизмельчителя, заглянул внутрь и увидел там своего начальника без признаков жизни», - цитирует «КП» пресс-службу Гострудинспекции.

Уточняется, что на теле мужчины был шпагат, которым обычно связывают рулоны с соломой. От полученных повреждений, нанесенных работающим кормосмесителем, он скончался на месте инцидента.

Во время расследования была проведена судебно-химическая экспертиза, которая показала, что на момент испытания аппарата мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В крови был обнаружен этиловый спирт в количестве 2 промилле.

В Гострудинспекции констатировали, что к трагедии привели сразу несколько факторов. Это и отсутствие контроля за работниками фермы, и нарушение техпроцесса, и состояние самого рабочего, который на момент испытания измельчителя был пьян.

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