Жителя Башкирии за предложение помощи зарезали

В Бижбулякском районе Башкирии мужчина хотел оказать помощь незнакомцу, но погиб в результате смертельного удара ножом в сердце. О страшном преступлении рассказали в пресс-службе УМВД по Республике.

В ведомстве рассказали, что ночью 22 февраля молодые супруги возвращались на такси домой из местного кафе. 39-летний мужчина по дороге попросил водителя остановиться, так как увидел лежащего на обочине в снегу человека и подумал, что тот нуждается в помощи, ибо может умереть в результате переохлаждения.

Как только неравнодушный житель Башкирии подошел к незнакомцу, тот молниеносно достал нож и вонзил ему в самое сердце. После этого злоумышленник сбежал, а мужчина скончался.

Подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. 31-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что не отдавал отчета своим действиям, когда был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.