В центре Омска избили и изнасиловали молодую женщину

Сегодня, 14:22

Сергей Нилов

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В центре Омска избили и изнасиловали молодую женщину
Фото: Из открытых источников

В центре Омска прохожие задержали насильника молодой женщины и не отпускали его до тех пор, пока на место происшествия не прибыла полиция. Инцидент произошел ранним утром 21 февраля.

Около 06.30 по местному времени на улице Ильинской в Омске мужчина увидел молодую женщину, которая шла по своим делам. Он набросился на нее, избил, а потом, угрожая ее убить, изнасиловал. Жертва преступника молила о помощи. Ее крики донеслись до прохожих, которые и помогли задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Омского района.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении СКР по Омской области. Сейчас следователи выясняют подробности нападения и обстоятельства произошедшего.

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