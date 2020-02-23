В Ростове-на-Дону обрушился балкон с людьми

В понедельник, 24 февраля, в Ростове-на-Дону в переулке Семашко, 32/68, обрушился балкон второго этажа.

Произошел этот инцидент около четырех часов утра. На балконе находились двое мужчин.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыла скорая. Пострадавшим мужчинам была оказана помощь. У них диагностированы травмы, характерные при падении с высоты. У одного мужчины закрытый перелом левой лодыжки и пяточной кости правой стопы. Второй пострадавший получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану колена, а также у него выявлен травматический шок. Отметим, балкон, на котором стояли мужчины, находится на высоте около 5 метров от земли.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №1 имени Семашко и в ГБСМП. Их состояние оценивается как средней тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь, пишет КП.

Стоит отметить, что здание, от которого отвалился балкон, было признано аварийным еще в 2011 году и его, согласно плану, должны были снести. Участок под домом изъят под муниципальные нужды.

По факту произошедшего следственные органы начали проверку.