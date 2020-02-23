Близ воинской части в Ленобласти нашли мумию мужчины в пальто

Вчера, 22:45

Сергей Нилов

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Близ воинской части в Ленобласти нашли мумию мужчины в пальто
Фото: Из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области устанавливают личность и обстоятельства мужчины, мумифицированный труп которого найден 23 февраля близ воинской части в Выборгском районе. Труп был обнаружен солдатом при проверке люков.

Около пяти часов вечера в воскресенье 19-летний юноша в канализационном коллекторе у заброшенного здания воинской части на улице Михаила Васильева в Выборге наткнулся на мумию в пальто. О страшной находке парень сообщил в полицию.

Прибывшие на место происшествия эксперты-криминалисты следов насильственной смерти во время визуального осмотра не обнаружили. В то же время они предполагают, что смерть мужчины наступила около полугода назад. Погибший был совсем молодым - лет 25-30.

В полиции, как сообщает издание 47news, предполагают, что мужчина был бездомным. Хотя при нем была найдена связка ключей.

В данный момент по факту обнаружения мумифицированных останков проводится проверка, а также выясняется личность погибшего.

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