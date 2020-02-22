Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Вчера, 22:41

Сергей Нилов

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Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Фото: Из открытых источников

Иностранке, которую вместе с украинскими гражданами эвакуировали из Уханя на Украину и поместили на обсервацию в санаторий поселка Новые Санжары в Полтавской области, понадобилась помощь медиков. Об этом сегодня, 23 января, сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, из-за обострившихся болей в животе к женщине пришлось вызывать скорую помощь. Прибывшие из Полтавы врачи вошли, посредством передвижной установки оперативно сделали УЗИ, взяли пробы и вышли из зоны карантина.

Национальность женщины не указывается, но известно, что кроме украинцев были эвакуированы и граждане Казахстана, Норвегии, Израиля, Аргентины, Панамы и других стран.

Ляшко разъяснил, что у иностранной гражданки обострилась хроническая гастроэнтерологическая болезнь. Ей назначен курс лечения и диета. Замминистра также заверил, что ни у нее, ни у других эвакуированных признаков китайского коронавируса не выявлено.

В обсервации они находятся уже четыре дня.

Напомним, жители поселка Новые Санжары бросали камнями с автобусами с эвакуированными на подъезде к санаторию, в котором их разместили.

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