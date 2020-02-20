Тело женщины со следами собачьих укусов нашли в Красноярске

Сегодня, 19:48

Сергей Нилов

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Тело женщины со следами собачьих укусов нашли в Красноярске
Фото: Из открытых источников

Правоохранительные органы Красноярска выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено утром в субботу, 22 февраля, во дворе многоэтажки на улице Мичурина. Об инциденте информирует «Интерфакс».

По данным агентства, труп женщины субботним утром увидел случайный прохожий. Рядом с телом была стая бродячих собак, на теле виднелись следы от укусов.

Очевидец вызвал на место происшествия правоохранителей. Тело доставлено на исследование к судмедэкспертам, полицейские тем временем устанавливают личность погибшей.

Следователи после происшествия возбудили сразу два уголовных дела. Первое - по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), второе - в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района города по статье 293 УК РФ (халатность). 

В данный момент опрашиваются возможные свидетели и жители близлежащих домов.

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