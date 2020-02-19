Мужчина обнаружил на своем балконе в Калининграде 10-летнюю мумию умершего человека

Сегодня, 15:47

Сергей Нилов

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Мужчина обнаружил на своем балконе в Калининграде 10-летнюю мумию умершего человека
Фото: Из открытых источников

В Калининграде на балконе одной из городских многоэтажек нашли мумию человека, которая пролежала там более десяти лет. Об этом сообщило издание «Клопс» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что труп обнаружил хозяин квартиры. В 2018 году после смерти пожилой родственницы жилье досталось мужчине по наследству. Но когда хозяин наведался в квартиру, обомлел - на балконе лежал мумифицированный труп.

Житель Калининграда сразу же вызвал полицейских. Они оперативно прибыли и забрали останки на экспертизу. Оказалось, что мумия принадлежала мужу бывшей хозяйки квартиры. Причина смерти мужчины не указывается, но она не была насильственной.

Женщина по неизвестной причине не захотела хоронить супруга, а просто оттащила на балкон, где тело и находилось более десяти лет подряд.

Ее саму хоронили за счет государства. А хозяин квартиры все время числился как без вести пропавший.

В данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства загадочной смерти в квартире.

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