Пьяная медсестра забила пожилую пенсионерку до смерти

В Щелково (Подмосковье) в одной из квартир многоэтажки по ул. Неделина обнаружено тело пенсионерки с ранами на голове и многочисленными гематомами. 79-летняя женщина погибла в собственной квартире. Как позже установили эксперты, основной причиной смерти стала кровопотеря, сообщает «Комсомольская правда ».

В ходе расследования установлено, что к смерти пенсионерки причастна ее соседка по лестничной клетке - 48-летняя медсестра. По данным следствия, пожилая женщина сделала пьяной медсестре замечание, та ответила грубостью, а затем набросилась на соседку с кулаками, забив ее насмерть.

Подозревая задержана. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Фигурантка уверяет, что умысла на убийство пенсионерки у нее не было.