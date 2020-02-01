В электричке Москва - Тверь трое неизвестных изнасиловали 32-летнюю женщину

Сегодня, 13:18

Сергей Нилов

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В электричке Москва - Тверь трое неизвестных изнасиловали 32-летнюю женщину

32-летняя пассажирка электропоезда Москва - Тверь стала жертвой группового изнасилования во время поездки. О преступлении сообщает телеканал РЕН ТВ.

13 февраля в одну из столичных больниц обратилась женщина с повреждениями, характерными для изнасилования. Она рассказала, что в воскресенье, 12 февраля, ехала в электричке Москва - Тверь. Там к ней в одном из вагонов подсели трое незнакомцев. Мужчины избили свою жертву, а затем изнасиловали.

Жертва насилия в какой-то момент потеряла сознание. Очнулась на следующий день в одном из поездов в Москве. Женщина обратилась к прохожим и попросила вызвать скорую помощь, которая и доставила ее больницу.

Телеканал указывает, что женщина писать заявление в полицию отказалась, так как, по некоторым сведениям, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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