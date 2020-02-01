Талькову-младшему вынесли приговор за повторную езду в пьяном виде

Нагатинский суд Москвы вынес обвинительный приговор Игорю Талькову-младшему, сыну знаменитого музыканта. Согласно вердикту органа правосудия, 38-летний мужчина за езду в пьяном виде приговорен к одному году лишения свободы условно, а также лишен права управления автомобилем сроком на три года.

«Суд признал Талькова виновным по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и назначил ему 1 год лишения свободы условно, а также лишил его права управления транспортным средством на три года», - цитирует слова пресс-секретаря Нагатинского суда столицы агентство ТАСС

В конце мая минувшего года Игорь Тальков-младший за вождение в состоянии алкогольного опьянения Чертановским судом Москвы был осужден по такой же статье, но наказание получил более мягкое - штраф на 200 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком на два года.

В 2016 году мужчина также попадался пьяным за рулем. Тогда его лишили прав на полтора года и выписали 30 тысяч рублей штрафа.

Напомним, Игорь Тальков-младший пошел по стопам своего знаменитого родителя и тоже стал певцом. Игорь Тальков-старший был убит перед концертом в Петербурге в октябре 1991 года.