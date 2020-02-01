В Волгограде детскую музыкальную школу затопило кипятком

Сегодня, 14:35

Сергей Нилов

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В Волгограде детскую музыкальную школу затопило кипятком

В Волгограде из-за прорыва теплотрассы детскую музыкальную школу №1 затопило кипятком. Помещения образовательного учреждения быстро залило очень горячей водой, они наполнились парой уже после 9 часов утра в четверг, 13 февраля.

По информации издания V1.ru, была проведена эвакуация. При этом учеников выводили через деревянные скамейки, в противном случае они могли бы обвариться.

В то же время РИА Новости со ссылкой на одну из сотрудниц школы сообщает, что кипятком залило только подвал, поэтому в классах, где были ученики, наблюдался только пар.

В настоящее время последствия прорыва устраняются. Школу, а также несколько близлежащих домов, от тепла временно отключили.

Издание Высота 102 отмечает, что преподаватели сильно переживают за инструменты - после «сауны» они могут повредиться.

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