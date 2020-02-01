В Якутии женщина под гипнозом отдала мошеннику 1 млн рублей

50-летняя жительница Нерюнги обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенника, который вынудил ее оформить кредит на 950 тыс рублей.

Со слов жертвы мошенника, началось все с того, что ей поступил на мобильный телефон звонок с номера, начинающегося на «+495». Мужчина, представившись сотрудником банка, уведомил ее, что с ее карты кто-то пытается похитить 600 тыс рублей. Женщину попросили назвать код, который придет в смс-уведомлении, что она и сделала. Далее ей сообщили, что операцию заблокировали, но при этом уточнили, не оформляла ли она кредит на 950 тыс рублей. На что заявительница ответила отрицательно.

После этого мужчина заявил, что женщине следует срочно явиться в банк, снять указанную сумму и досрочно погасить кредит, иначе ей начислят большие проценты за просрочку. Жертва мошенника, ничего не подозревая, пришла в банк и ей поступило сообщение на телефон, что ей на карту зачислили 950 тыс рублей.

Все это время лжесотрудник банка разговаривал со своей жертвой. Он настаивал, чтобы она в банке ничего не говорила о происходящем, поскольку это является банковской тайной. Женщина сняла с карты 860 000 рублей, т.к. сумма страховки в размере 91 200 рублей была сразу списана, она сняла еще 100 тыс рублей дополнительно со своей кредитки.

После этого мошенник заявил, что женщине следует прийти в отделение другого банка и внести эти деньги на счета, которые он даст. Жертву он заверил, что все сделано правильно и вскоре ей на телефон придут документы, которые подтвердят, что у нее нет долга перед банком.

Когда через некоторое время женщина пришла в себя, она проверила номера телефонов, с которых ей звонили и оказалось, что они принадлежат мошенникам. В банке же, куда она пришла, чтобы прояснить ситуацию, сообщили, что для нее действительно было ранее персональное предложение по кредиту на 950 тыс рублей. И теперь она должна банку эту сумму, а также 100 тыс рублей по кредитке, которые она сняла.

Женщина призналась, что ранее слышала о подобном мошенничестве, но, потеряв бдительность, сама стала жертвой злоумышленников.