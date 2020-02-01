В Петербурге бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Бывший полицейский из Санкт-Петербурга утром после пробуждения обнаружил в своем загородном доме во Всеволожском районе мертвую проститутку. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По ее данным, 32-летний экс-страж порядка познакомился со жрицей любви 9 февраля на Васильевском острове. Вдвоем они обсудили условия «сотрудничества» и цену за ночь любви, потом в магазине закупили приличное количество алкогольных напитков и отправились в загородный дом мужчины.

Пара вечером неоднократно предавалась любовным утехам, распивая в перерыве алкоголь. При этом девушка пила один бокал за другим, шампанское запивала виски.

После окончания застолья и интима мужчина и женщина разошлись. Ночная бабочка осталась спать на диване в гостиной на первом этаже, а мужчина отправился спать наверх.

Утром, спустившись, обнаружил девушку мертвой. Он вызвал к себе домой бывших коллег. Эксперты-криминалисты в ходе визуального осмотра следов насильственной смерти не нашли.

Последнее слово - за судмедэкспертами. Они должны озвучить причину смерти жрицы любви.