В Петербурге бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Сегодня, 20:12

Сергей Нилов

0

Image
В Петербурге бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Бывший полицейский из Санкт-Петербурга утром после пробуждения обнаружил в своем загородном доме во Всеволожском районе мертвую проститутку. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По ее данным, 32-летний экс-страж порядка познакомился со жрицей любви 9 февраля на Васильевском острове. Вдвоем они обсудили условия «сотрудничества» и цену за ночь любви, потом в магазине закупили приличное количество алкогольных напитков и отправились в загородный дом мужчины. 

Пара вечером неоднократно предавалась любовным утехам, распивая в перерыве алкоголь. При этом девушка пила один бокал за другим, шампанское запивала виски.

После окончания застолья и интима мужчина и женщина разошлись. Ночная бабочка осталась спать на диване в гостиной на первом этаже, а мужчина отправился спать наверх.

Утром, спустившись, обнаружил девушку мертвой. Он вызвал к себе домой бывших коллег. Эксперты-криминалисты в ходе визуального осмотра следов насильственной смерти не нашли.

Последнее слово - за судмедэкспертами. Они должны озвучить причину смерти жрицы любви.

Лента

В Петербурге бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Сегодня, 20:12

Девушка-узбечка из сайта знакомств «увела» у петербургского пенсионера сейф с 3 миллионами

Сегодня, 20:11

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Сегодня, 20:09

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Сегодня, 20:06

Экологи обвиняют озон в десятках тысяч смертей ежегодно

Сегодня, 20:05

КамАЗ получил патент на безкабинный грузовик

Сегодня, 18:22

Генетик заявил о невозможности остановить старение

Сегодня, 17:47

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle