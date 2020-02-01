Выпустила пар: украинка застрелила инструктора после ссоры со своим парнем

В пятницу в Полтаве (Украина) 18-летняя девушка застрелили в тире из мелкокалиберного оружия 64-летнего инструктора. Стреляла она совершенно осознанно, тщательно прицеливаясь. Хотела убить второго сотрудника тира, но не успела – находившиеся в помещении мужчины отобрали у нее оружие.

Получивший несколько пуль мужчина, был еще жив, когда подъехал наряд полиции и медики, однако реанимационные мероприятия результатов не дали, он скончался.

«Подозреваемая задержана. Ее действия согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет. Вещественные доказательства изъяты», – приводит « Страна.ua» сообщение полиции.

Задержанная приехала в Полтаву из Днепра около 2-х месяцев назад к парню, с которым познакомилась в Сети. Недавно они поссорились, и она пришла на тренировку в тир, чтобы «выпустить пар». Достигла ли она после убийства человека душевного равновесия, остается лишь гадать.