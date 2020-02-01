В Москве студента первого курса избили до комы

Сегодня, 13:53

Анна Лисова

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В Москве студента первого курса избили до комы

6 февраля студента одного из вузов Москвы обнаружили на улице Раменки без сознания.
На избитого молодого человека наткнулись прохожие. Они вызвали скорую и полицию.
Уже установлено, что пострадавший – студент одного из столичных вузов, пишет РЕН-ТВ. Он был госпитализирован в состоянии комы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве. У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Он находится в реанимации.
Личность пострадавшего установлено. Им оказался мужчина 2000 года рождения, студент первого курса.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, начата доследственная проверка.
Стоит отметить, что неподалеку от места, где был найден избитый молодой человек, расположены общежития ряда столичных вузов.

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