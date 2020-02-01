На Кубани мужчина украл из супермаркета 25 килограммов говядины на 10 тыс рублей

47-летний мужчина на Кубани задержан по подозрению в совершении кражи.

Управляющий одного из сетевых магазинов, который находится в Ейском районе, обратился в полицию, заявив, что неизвестный похитил из торговый точки 25 килограммов говядины. Сумма ущерба составила около 10 тыс рублей.

Было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража), пишет КП.

В ходе расследования было установлено, что к этому к преступлению причастен 47-летний местный житель. Подозреваемый уже задержан. В правоохранительных органах уточнили, что в момент задержания он находился дома. Ранее задержанный судим не был, но теперь его судьбу будет решать суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.