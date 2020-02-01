В Магадане в одной из квартир найдены тела супругов

Муж и жена найдены мертвыми 5 февраля 2020 года в одной из квартир дома № 52 по улице Кольцевой в Магадане.

По факту обнаружения по месту жительства погибших супругов проводится доследственная проверка.

В СУ СК России по Магаданской области сообщили, что произошедшее может в дальнейшем стать основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Погибший мужчина родился в 1960 году, а его супруга была 1963 года рождения. Уже установлено, что супружеская пара проживала в своей квартире длительное время и вела обособленный образ жизни, нередко злоупотребляя спиртным.

Соседи рассказали, что не видели супругов более месяца, поэтому решили обратиться в полицию. Полицейские, попав в квартиру, где и были найдены тела мужчины и женщины, провели осмотр. Следов, прямо или косвенно указывающих на возможно насильственный характер смерти умерших, не выявлено. Точные причины смерти супругов будут установлены судебно-медицинскими экспертизами. После чего будет принято процессуальное решение о дальнейшем ходе дела.