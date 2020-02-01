39-летний кузбассовец сжег детей и их бабушку из-за алиментов

Житель Прокопьевска признан судом виновным в убийстве двух детей и их бабушки. По решению суда 39-летний мужчина до конца жизни будет сидеть за решеткой.

Жесткое преступление осужденный совершил в мае 2005 года. Он пошел на убийство, поскольку не хотел выплачивать алименты и не признавал детей своими. По версии следствия, в ночь на 10 мая, зная, что дома должны находиться мать и дети, он облил строение бензином и поджег его.

Чтобы из дома никто не мог выйти, он облил горючей жидкостью входные двери и прилегающую вокруг дома территорию. Когда дом вспыхнул, преступник скрылся с места преступления.

Из дома смогла выбраться только 27-летняя женщина. Она смогла вынести на воздух двух детей. Одному из детей было полтора года, второму ребенку было лишь восемь месяцев. Также женщина вывела из дома свою 50-летнюю мать.

К этому моменту уже приехали спасатели. Все четверо людей были госпитализированы с тяжелыми ожогами. Двое детей и их бабушка скончались в больнице от полученных ожогов. Удалось спасти только 27-летнюю женщину. Она провела в коме несколько месяцев.

Лишь в 2015 году следствие смогло выяснить, что преступление было совершено сожителем пострадавшей. Получив неопровержимые доказательства причастности мужчины к поджогу, следствие задержало его.

В СК по региону подчеркнули, что в ходе расследования было проведено порядка 20 различных судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. После задержания подозреваемого поместили под стражу. Свою вину он не признавал.

Подозреваемый за время суда сменил около 20 адвокатов. Он всячески препятствовал расследованию дела и оказывал давление на пострадавшую женщину. Тем не менее, его вина доказана и суд избрал ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Свою оставшуюся жизнь он проведет в колонии особого режима.