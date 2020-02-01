Четыре трупа обнаружены в заброшенной воинской части в Коломягах

Тела четырех людей обнаружены в заброшенной воинской части в Коломягах.

Информацию о четырех трупах в заброшенном здании на территории бывшей воинской части на 3-й линии 2-й половины в Приморском районе Санкт-Петербурга подтвердили в полиции. Личности этих людей не установлены. Предположительно, погибших женщин звали Юлия и Елена, одного мужчину – Вячеслав.

Пока нет точной информации и о том, что стало причиной их смерти. Предположительно, бездомные женщины и мужчины отравились неустановленной жидкостью.

Наткнулся на тела четырех человек житель улицы 3-я линия 2-й половины в Коломягах. Мужчина рассказал, что зашел в полуразрушенное помещение и увидел там тела двух женщин и двух мужчин, пишет издание Конкретно.

Эксперт после осмотра тел сообщил, что не увидел при первом осмотре признаков насильственной смерти. Скончались эти люди примерно четыре дня назад. Их тела уже искусали крысы. На месте происшествия была обнаружена в канистре жидкость темного цвета. Ее и могли выпить погибшие.