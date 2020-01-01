В Новокузнецке 63-летний пенсионер зарезал жену, заподозрив у нее наличие любовников

В Новокузнецке предстал перед судом 63-летний пенсионер - убийца собственной жены. Ревнивец зарезал женщину, заподозрив у нее наличие любовников. Одного из предполагаемых кавалеров он якобы настиг на пороге их квартиры.

Преступление было совершено в сентябре минувшего года. В один из вечеров мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Приблизившись, он увидел, как из квартиры в спешке сбегает ранее незнакомый ему мужчина.

Ревность застлала глаза пенсионера. Он сразу же убедил себя в том, что это был любовник жены.

Не откладывая разборки в долгий ящик, учинил супруге допрос с пристрастием. Он завершился конфликтом, в ходе которого пенсионер зарезал свою благоверную двумя ударами ножа.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, на суде житель Новокузнецка пояснил, что жена первая схватила нож, но он отобрал его и умышленно нанес ножевые ранения, от которых она скончалась.

Суд приговорил ревнивого пенсионера к шести с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима.