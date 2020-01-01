В Удмуртии насильник влез в окно чужой квартиры и надругался над 14-летней девочкой

В Удмуртии полицейские задержали 31-летнего жителя села Юкаменское, который залез в открытое окно чужой квартиры в Глазове и надругался там над 14-летней девочкой. О преступлении сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Республике.

По информации следователей, мужчина приехал в Глазов и принялся распивать алкогольные напитки. А потом решил залезть в окно квартиры на первом этаже, где, как он знал, живет 14-летняя девочка.

В ночь с 22 на 23 января между 4 и 6 часами утра злоумышленник залез в приоткрытое окно, пробрался в комнату и напал на спящую ученицу школы.

Угрожая ей физической расправой, он изнасиловал ее, а потом сбежал. Девочка потом позвала на помощь родителей, а они тут же сообщили о преступлении в полицию.

Насильника быстро разыскали и задержали.

В отношении 31-летнего жителя Юкаменского возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса - по факту нарушения неприкосновенности жилища и за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Свою вину в ходе предварительного следствия он уже признал.