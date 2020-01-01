В Подмосковье хирург узнал о раке и покончил с собой

В Подмосковье покончил с собой офтальмохирург. Его тело было найдено в квартире одной из многоэтажек Долгопрудного. Мужчина решился на убийстве вскоре после того, как ему поставили страшный диагноз - рак.

Как сообщает «Московский комсомолец», на суицид врач решился 24 января. Его тело обнаружила теща. Женщина находилась в полной уверенности, что дочь и зять ушли на работу. Когда она подошла к ванной, обнаружила запертую дверь. Теща сразу же почувствовала неладное и начала стучать, но ей никто не открыл.

Когда она с помощью кухонного ножа открыла дверь, увидела своего зятя бездыханным. Прибывшие медики зафиксировали смерть от асфиксии.

Родные врача рассказали, что последние несколько недель мужчина был подавлен. Ему поставили страшный диагноз. Он переживал, что не сможет больше работать - был оперирующим офтальмохирургом в одном из крупных научно-исследовательских клинических институтов Москвы. Медик боялся, что его семья останется без средств к существованию.

Коллеги предлагали врачу помощь, предлагали отправиться на лечение за границу, но он отказался.



