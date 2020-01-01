В Новосибирске с грузовика на внедорожник упали бетонные плиты, водитель пострадала

Сегодня, 17:46

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В Новосибирске с грузовика на внедорожник упали бетонные плиты, водитель пострадала

Утром в понедельник, 27 января, в Заельцовском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадала 46-летняя автоледи. На ее внедорожник во время движения рухнули бетонные плиты, которые перевозил КамАЗ.

В управлении ГИБДД города рассказали, что груженный плитами грузовик двигался по Северной улице со стороны Красного проспекта в направлении улицы Залесского. Навстречу КамАЗу выехал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Когда машины сблизились, на внедорожник обрушились плиты. Автомобиль они повредили незначительно, так как лишь задели, но 46-летней женщине, которая сидела за рулем, понадобилась скорая помощь.

Как уточняет издание «Вести Новосибирск», всего с грузовика упали четыре бетонных плиты.

Медики госпитализировали пострадавшую в одну из местных больниц.

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