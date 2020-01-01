В Свердловской области мать постирала новорожденную дочь в стиральной машине

Сегодня, 08:49

Александр Зуев

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В Свердловской области мать постирала новорожденную дочь в стиральной машине

Жительница Талицы (Свердловская обл.), воспитывающая с мужем 3-х детей, четвертого решила рожать в домашних условиях, при этом на медицинский учет по поводу новой беременности не встала. 

Пару дней назад ночью у нее начались преждевременные роды. Мужа будить не стала, справилась сама. После родов она положила новорожденную в стиральную машину и постирала. 

«Утром супруг гражданки проснулся и увидел, что произошло. Он сразу обратился в полицию», – сказал источник ресурсу «Регион Онлайн». 

Сама роженица утверждает, что ребенок появился на свет мертвым, и она просто решила отмыть его от крови. Опрошенные соседи отзываются о женщине положительно, однако не верят в ее версию о мертворожденном. 

Истину предстоит выяснить экспертам. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Свердловская область реденок стиральная машина

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