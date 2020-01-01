В Свердловской области мать постирала новорожденную дочь в стиральной машине

Жительница Талицы (Свердловская обл.), воспитывающая с мужем 3-х детей, четвертого решила рожать в домашних условиях, при этом на медицинский учет по поводу новой беременности не встала.

Пару дней назад ночью у нее начались преждевременные роды. Мужа будить не стала, справилась сама. После родов она положила новорожденную в стиральную машину и постирала.

«Утром супруг гражданки проснулся и увидел, что произошло. Он сразу обратился в полицию», – сказал источник ресурсу « Регион Онлайн ».

Сама роженица утверждает, что ребенок появился на свет мертвым, и она просто решила отмыть его от крови. Опрошенные соседи отзываются о женщине положительно, однако не верят в ее версию о мертворожденном.

Истину предстоит выяснить экспертам. В настоящее время проводится доследственная проверка.