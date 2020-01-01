В Балашове внезапно на глазах родных умер 16-летний подросток

16-летний подросток умер внезапно в Балашове Саратовской области.

23 января 2020 года он приехал в гости к своей бабушке в Балашов. С родителями юноша проживал в пригороде Балашова. В доме бабушки также находился и его родной дядя.

Внезапно на глазах дяди подросток упал и перестал подавать признаки жизни. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть. Место происшествия осмотрели следователи СК и судебно-медицинские эксперты. Они не выявили на теле юноши признаков насильственной смерти, о чем сообщает пресс-служба следственного управления.

Причина смерти подростка будет установлена при проведении судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.