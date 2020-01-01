В США двое россиян получили по 12 лет тюрьмы за мошенничество

Сегодня, 11:50

Александр Зуев

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В США двое россиян получили по 12 лет тюрьмы за мошенничество

Россияне Денис и Игорь Грушко (одному 29 лет, другому 33 года) перебрались в США и занялись там воровством денег с электронных счетов американцев. Поселились они в Флориде, их семейный бизнес процветал до тех пор, пока на их след не вышли полицейские. 

Задержанных обвинили в кибервзломах, хищении личных данных граждан США и их банковских карт, а также в изготовлении фальшивых карт и личных документов. 

«При обыске в квартире братьев были найдены десятки считывающих устройств для установки в банкоматах, скрытые камеры и другие приспособления, которые используются для воровства номеров кредитных карт и производства фальшивых карт-дубликатов», – пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение офиса федерального прокурора. 

У обвиняемых были также изъяты десятки листов с голограммами, используемых для изготовления фальшивых удостоверений личности, и сотни поддельных кредиток. 

В процессе расследования выяснилось, что иногда братья прибегали к помощи гражданина Украины Вознюка. В итоге Грушко получили по 12 лет тюрьмы, а Вознюк – 1год и 3 месяца.

США мошенничество россияние

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