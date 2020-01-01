Пропавшие в Подольске подростки-любовники найдены живыми

Три месяца назад в подмосковном Подольске пропали двое несовершеннолетних подростков. К счастью, их нашли живыми и здоровыми.

Несовершеннолетние признались, что убежали, поскольку так хотели защитить свои чувства. 16-летняя Елизавета отметила, что родители ее молодого человека Бориса, которому тоже 16, не хотели, чтобы они были вместе.

«Скрывались мы из-за родителей моего молодого человека, его мама не давала нам покоя и постоянно оскорбляла всю мою семью, в том числе и меня», - утверждает Елизавета.

По ее словам, женщина даже хотела увезти сына подальше, чтобы они расстались. При этом, признается Елизавета, с ее матерью у них хорошие отношения, а вот с отчимом не очень. Но они договорились, что сейчас она живет отдельно от родных, поскольку у нее есть свои деньги, пишет MosregToday.

Девушка подчеркнула, что написали заявление в правоохранительные органы родители ее парня. И они заставили подать заявление ее мать, хотя она не хотела.

«Сейчас мы снялись с розыска и со всеми договорились, что будем жить отдельно», - сообщила девушка.

Сообщается, что несовершеннолетние за трехмесячный период самостоятельной жизни не пострадали. Информация о том, где они жили и на какие средства устанавливается.