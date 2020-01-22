Певца из Black Star Мишу Марвина опоили и обобрали в поезде по дороге в Украину

Певца лейбла Black Star Мишу Марвина опоили и обокрали во время его поездки в поезде «Москва - Одесса». Артист лишился всех наличных денег.

В известном новогоднем фильме Ипполит проронил фразу, ставшую впоследствии афоризмом: «Нашлись добрые люди: подогрели, обобрали...»

Так вот такие же «добрые» нашлись и в поезде, следовавшим из Москвы в Одессу. Миша Марвин взял на него билет, чтобы добраться в Киев. Ехал в шестом вагоне.

Как рассказал певец в Instagram Stories, неизвестные в поезде подсыпали ему в чай снотворное и украли все деньги, что у него были. О какой сумме идет речь, артист не уточнил.

«Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и не открывайте дверь», - посоветовал исполнитель.

Миша Марвин родился 15 июля 1989 года в Черновцах. В 2013 году он начал сотрудничать с лейблом Тимати Black Star. Самые его популярные песни - «История», «Танцуй», «Ненавижу».